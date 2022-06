Ansa – Inter, a giorni si chiude per Dybala: da non escludere l’addio di Dzeko. E Skriniar…

L'Inter a giorni chiuderà per l'ingaggio di Paulo Dybala ma potrebbe perdere Milan Skriniar , sul quale è in pressing il PSG, che ha messo sul piatto una quarantina di milioni. Una cifra abbastanza altra, se si considera che il centrale difensivo slovacco l'anno prossimo andrà in scadenza di contratto. Il cartellino di Skriniar viene valutato dai dirigenti nerazzurri 70 milioni. Non uno di meno.

Il PSG valuta come alternativa Pau Torres del Villarreal e Gabriel Magalhaes, che veste la maglia dell'Arsenal. Nel caso in cui Skriniar dovesse lasciare la Pinetina, il favorito per prendere il suo posto è Nikola Milenkovic, centrale in scadenza nel 2023 con la Fiorentina. Il club viola valuta il suo cartellino circa 15 milioni. La trattativa sarebbe già stata avviata e l'affare non sembra impossibile. Non è escluso che, nel giro di trasferimenti incrociati, rientri Edin Dzeko (visto che Lukaku è sempre in cima ai pensieri degli emissari nerazzurri), a patto che il bosniaco abbassi il proprio ingaggio da attuali 5 milioni a stagione.