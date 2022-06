Dzeko recuperato: titolare col Montenegro. Dal 1′ anche Calhanoglu e Dumfries

Tutto pronto per la terza giornata di Nations League e stasera scenderanno in campo, oltre agli azzurri contro l'Inghilterra, anche altri tre giocatori dell'Inter. Dzeko ha recuperato dal problema fisico e partirà titolare contro il Montenegro. Discorso analogo per Calhanoglu e Dumfries, entrambi in campo dall'inizio contro Lussemburgo e Polonia.