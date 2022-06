Sky – Inter lavora alle cessioni. Dybala, l’entourage sonda piste estere

L'operazione Lukaku si è presa la scena. In attesa dello sbarco a Milano, l'operazione Dybala- che sembrava lanciatissima - è stata messa in standby. Nei giorni scorsi Jorge Antun, agente dell'attaccante, aveva incontrato Marotta nella sede dell'Inter per provare a trovare un accordo tra il club e il suo assistito che, come noto, non ha rinnovato con la Juventus. Dal 30 giugno quindi sarà un giocatore a parametro zero e si deve quindi trattare con lui e i suoi agenti per commissioni e stipendio.