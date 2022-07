CdS – Dybala summer tour: Inter, Roma e Napoli, spunta la data della scelta

La data della scelta di Paulo Dybala. Scaduto il contratto con la Juventus, la Joya è senza una squadra e in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Una certezza: vuole restare in Italia, non considera - per ora - i sondaggi provenienti dall’estero. Il Corriere dello Sport oggi ripercorre il “Dybala Summer Tour”, ovvero tutte le tappe dell’estate dell’argentino, che in pochi mesi è passato da un accordo solo da siglare con la Juventus da oltre 10 milioni per 4 anni a 0 (per ora). Ecco il punto di Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano.