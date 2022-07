Libero – Dybala-Icardi al Monza? Più facile per Maurito. Si studia questa operazione

Galliani ha sentito gli agenti dei due giocatori: al primo ha fatto sapere di esserci se non trovasse una soluzione. Per il secondo...

L'affare è improbabile ma non impossibile. Così Libero parla delle voci che accostano al Monza Icardi e Dybala. Se l'ex juventino alla fine non dovesse trovare una squadra Gallianisarebbe pronto a prenderlo. "Il Monza osserva la situazione e ha fatto sapere all’entourage del giocatore di essere pronto ad accoglierlo, nel caso in cui non dovesse accordarsi con una squadra di Champions League", si legge sul quotidiano.