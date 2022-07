Sky – Monza scatenato: Galliani vuole Icardi e ha sentito l’agente di Dybala

L'ad della squadra lombarda avrebbe avuto un contatto con Wanda Nara per portare l'attaccante in Italia. E avrebbe anche fatto un pensierino su Paulo

Questa mattina aveva nostalgia di Milano, di San Siro in particolare. E questa sera sono spuntate le voci di mercato che parlano di una folle idea di Galliani. L'ad del Monza vorrebbe Mauro Icardi. E per questo avrebbe avuto un contatto con sua moglie, nonché sua agente, Wanda Nara. Lo ha spiegato a Skysport Gianluca Di Marzio. Il club lombardo ci sta provando e spera che negli ultimi giorni di mercato, se il giocatore non avrà trovato alternative e il PSG magari aprirà al prestito l'operazione potrebbe arrivare ad una conclusione.