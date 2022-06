Sky – Dybala, si lavora per fargli trovare pronto il contratto. Lukaku, il prestito…

La richiesta di 8 mln, l'offerta di 5.5 a stagione per quattro anni. Domani è atteso un nuovo contatto tra l'Inter e Paulo Dybala. I suoi agenti lavorano per far si che quando tornerà da Miami in Italia sia già possibile effettuare le visite e apporre sul suo nuovo contratto la firma. Ci vorrà qualche giorno in più rispetto a Lukaku che se potesse sarebbe già da settimane a Milano.