SM – Marotta l’aveva detto: “Alzare l’asticella”. Dybala, punto con agente. E Lukaku…

Il giocatore argentino può arrivare all'Inter e non escluderebbe l'arrivo del belga per dare a Inzaghi il tridente con Lautaro

Eva A. Provenzano

A gennaio le parole di Beppe Marotta su Dybala suonavano più o meno così: "Un giocatore come lui è normale che sia avvicinato a tanti club quando si avvicina alla scadenza. Dobbiamo essere ambiziosi nella ricerca dei giocatori, alzare l'asticella. Fanno fatti dei tentativi e se anche questi tentativi non dovessero andare in porto. Dei tentativi vanno fatti". E l'Inter li sta facendo, era cominciata con quelle parole l'opera di avvicinamento al calciatore quando ancora non era sicuro che avrebbe lasciato la Juventus.

Salvo clamorosi colpi di scena potrebbe essere la settimana di Dybala all'Inter perché il calciatore argentino, ancora a Miami in vacanza, in serata farà un punto con il suo agente che poi si relazionerà con il club nerazzurro. L'offerta della società interista è inferiore ai 10 mln offerti dal giocatore . Ma si potrebbe arrivare all'accordo per un quadriennale a sei mln di euro all'anno e una ricca commissione. Terminate le vacanza il calciatore sbarcherà a Milano per visite mediche e la firma.

Non è escluso

Il suo arrivo non escluderebbe l'arrivo di Lukaku. Il sogno sarebbe quello di dare a Inzaghi il tridente con Lautaro e Dybala. Da fonti vicino al Chelsea si pensa che si possa accettare un prestito oneroso a 15 mln inserendo nella trattativa anche i due olandesi dell'Inter, de Vrij e Dumfries che piacerebbero entrambi a Tuchel. Missione impossibile per ora ma come aveva detto in passato Marotta, si deve sempre provare ad alzare l'asticella.

(Fonte: SM)