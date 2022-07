Dybala, colpo Lukaku ha cambiato i piani: “Cosa serve ora per la Joya all’Inter”

Cosa serve per vedere Paulo Dybala con la maglia dell’Inter. Ieri Beppe Marotta ha parlato della Joya in conferenza stampa e oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione. Al momento per i nerazzurri resta in stand-by, ma l’operazione può ancora sbloccarsi con una serie di incastri. Ecco quanto evidenziato dalla rosea sull’argentino.

“Davanti la situazione è la solita: per concretizzare l’affare Dybala c’è bisogno di fare spazio, Marotta ieri è stato chiaro. L’arrivo della Joya è dunque in stand-by, perché Alexis Sanchez – con i suoi 9 milioni di euro lordi di stipendio – è ancora a Milano. E perché è difficile che uno tra Dzeko e Correa lasci l’Inter: il bosniaco non vuole andare via e non ci sono offerte, l’argentino è difficile da piazzare a causa dell’investimento dell’anno scorso (30 milioni di euro per il cartellino del Tucu). È stato l’acquisto di Lukaku a cambiare i piani, con Dybala che inizialmente avrebbe dovuto prendere il posto di Sanchez. Se alla fine l’argentino non dovesse arrivare, difficilmente i nerazzurri faranno altro davanti”, si legge.