Dybala, l’Inter non molla: a maggior ragione ora che c’è un grosso problema in meno

Paulo Dybala rimane nei pensieri dell'Inter. I nerazzurri non hanno mai rinunciato all'idea di mettere a disposizione di Simone Inzaghi l'attaccante argentino. "I nerazzurri controllano la situazione a distanza, di sottecchi, in maniera piuttosto sorniona. Questi per Paulo sono anche giorni di attesa e riflessioni ponderose, di vertici vis a vis e non solo telematici. Dybala vuole giocare a carte scoperte con tutti e, anche se un po’ spazientito, non vuole farsi vincere dal ticchettìo dell’orologio. Il tempo passerà pure, ma lui vuole innanzitutto capire il reale motivo per cui l’interesse nerazzurro si sia di colpo raffreddato", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Dopo un corteggiamento durato mesi, non settimane, con tanto di tre proposte scritte, è naturale che l’argentino si vedesse già assieme a Lautaro. Poi è arrivato l’uragano Lukaku a cambiare le priorità del club e modificare le tempisti sul mercato. A fine sessione i big in attacco dovranno comunque essere 4, non uno di più, con la sola aggiunta di Valentin Carboni come talentino dalla Primavera. L’Inter non molla la preda. A maggior ragione adesso che la questione ingaggio è meno problematica rispetto alle richieste dello stesso giocatore di un mese fa. Sarà pure arrivato fuori tempo massimo, ma il sì alla base economica proposta dai nerazzurri finalmente c’è: 5 milioni di parte fissa più uno legato alle presenze in campo, pari ad almeno il 50%, con aggiunta di una clausola rescissoria. Come a dire, Paulo ha già fatto un passettino indietro, è tornato a più miti consegni".