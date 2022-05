TycSports – Dybala, offerta Inter in arrivo. E lui sceglie i nerazzurri e non la Roma

Paulo Dybala aspetta l'Inter. Il club ragiona sull'operazione, con Marotta che spinge per portare l'argentino a Milano

Paulo Dybala aspetta l'Inter. Terminata l'avventura alla Juventus, l'argentino è libero di scegliere la prossima destinazione ed è in attesa dell'offerta nerazzurra. Valutazioni in corso da parte della dirigenza sul profilo della Joya, molto apprezzato soprattutto dall'ad Beppe Marotta, che lo portò alla Juventus dal Palermo. Prevedibile che nel summit di mercato di ieri si sia parlato anche di Dybala e di come verrebbe impiegato da Inzaghi nell'undici nerazzurro. L'Inter ragiona sull'operazione, Dybala è in attesa, ma con le idee chiarissime.