Sky – Inter, priorità trattenere Lautaro. Questione Dybala: si aspetta per due motivi

Il club nerazzurro ha discusso con Inzaghi del prossimo mercato: un sacrificio sembra necessario ma la rosa deve restare competitiva

Ieri l'incontro con Inzaghi dei dirigenti dell'Inter. Il suo contratto verrà prolungato la prossima settimana, c'è un'intesa sostanziale per il prolungamento fino al 2024. Nell'appuntamento di ieri si è parlato di mercato e di programmazione. Zhang ha detto che la squadra sarà competitiva, che vuole tornare a lottare per lo scudetto. Una cosa normale per l'Inter, ma all'inizio della scorsa stagione - quando il tecnico è arrivato a Milano nel post Conte - la condizione era arrivare tra le prime quattro. L'asticella è stata quindi alzata dopo l'ultima stagione.

Confermato che l'Inter dovrà ottenere dalla vendita dei cartellini circa +60 mln, quindi potrebbe esserci un sacrificio illustre con i nerazzurri che vorrebbero trattenere Lautaro Martinez. Sarà l'offerta a fare il mercato. In entrata l'obiettivo numero uno è Bremer, piace Asslani dell'Empoli come vice-Brozovic. Si osserva da vicino la situazione Mkhitaryan che è in scadenza con la Roma e dovrà capire se arriverà il rinnovo. Poi si arriva alla questione Dybala. L'Inter conosce bene la situazione dell'argentino e aspetta per capire cosa può succedere in attacco, per due motivi. Innanzitutto deve capire cosa può accadere dal punto di vista del monte ingaggi, quanto potrebbe essere abbassato e capire anche da chi sarà formato l'attacco della prossima stagione. Partirà probabilmente Sanchez, ma è comunque una questione da risolvere e se fino ad allora l'argentino non avrà firmato con qualcuno l'Inter potrà ingaggiarlo.