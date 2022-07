TMW – Inter, Dybala ha fretta di conoscere il suo futuro: oggi nuovo contatto

Nuovo contatto in vista tra Paulo Dybala e l’Inter. L’argentino ha fretta di conoscere il suo futuro, i nerazzurri invece per far spazio alla Joya dovrebbero cedere Alexis Sanchez e un altro attaccante. Ecco le novità raccontate da TMW: “Oggi nuovo contatto tra l'Inter e Paulo Dybala. L'attaccante argentino vuole capire quali sono le intenzioni a breve termine del club nerazzurro e vorrebbe prendere una decisione sul suo futuro già questa settimana. Dall'altro lato l'Inter che ha l'esigenza adesso di cedere. E di sfoltire il suo reparto avanzato prima di far spazio all'ex Juventus: comunque, le parti si riaggiorneranno e si capirà qualcosa di più sulle percentuale di approdo in nerazzurro della Joya”, si legge.