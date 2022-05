CorSera – Dybala, Inter ha la missione Lautaro prima. Sirene dalla Premier ma…

Il club interista pensa all'argentino ma deve innanzitutto abbassare il monte ingaggi con le cessioni di alcuni calciatori

Dybala lascia la Juventus a fine stagione, come noto ormai da tempo. E l'Inter resta tra le squadre in corsa: il Corriere della Sera sostiene che i nerazzurri hanno manifestato il loro interesse senza però far giungere al giocatore un'offerta scritta, vera e propria. Marotta anche pubblicamente ha confessato la stima nei suoi confronti.