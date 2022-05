Inter, quanto puoi ricavare da esuberi e prestiti? Da Dalbert a Lazaro, il punto

Anche questa estate la dirigenza nerazzurra dovrà far registrare un utile al termine della sessione di mercato

Ancora una volta la dirigenza dell'Inter dovrà fare i conti con la richiesta della proprietà: far registrare un saldo positivo al termine della sessione estiva di mercato . La soluzione più immediata sarebbe quella di cedere qualcuno dei big presenti in rosa, come fatto lo scorso anno con Lukaku e Hakimi: uno scenario doloroso, che i vertici nerazzurri vorrebbero evitare. Un altro modo sarebbe quello di riuscire a monetizzare dai tanti calciatori attualmente in prestito, esuberi o giovani. Tuttosport prospetta un tesoretto non indifferente:

Fra i "big" in prestito, c'è anche Sensi: a Genova con la Samp, al di là del recente stop muscolare, ha ritrovato continuità. L'Inter potrebbe valutare il suo reintegro in rosa, in virtù degli addii di Vecino e Vidal, ma se arrivasse una proposta sui 15 milioni, la prenderà in esame. Se il club nerazzurro riuscisse a piazzare in uscita questi tre giocatori, potrebbe incassare quasi 25-30 milioni. E poi ci sono i giovani, da Di Gregorio e Pirola legati all'eventuale promozione del Monza in A (ballano 10 milioni circa), a Esposito (il Basilea può acquistarlo per 8 milioni), passando per Salcedo e Mulattieri. Attenzione poi ad Agoume e Satriano, reduci da una buona esperienza al Brest: entrambi potrebbero tornare o andare ancora in prestito per un ulteriore step di crescita, ma sono molto richiesti e davanti a offerte irrinunciabili, sarebbe dura dire di no".