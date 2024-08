A dieci giorni dalla fine del mercato, alla Roma si guarda con attenzione al futuro di Paulo Dybala. L'argentino prende ancora tempo per prendere una decisione definitiva: restare a Roma o andare via. Come riporta il Corriere della Sera, ieri la Joya ha avuto un confronto con i suoi agenti Carlos Novel e Ali Barat, che spingono per il trasferimento in Arabia all’Al-Qadsiah, ma non solo. "Oltre alla moglie Oriana lo ha raggiunto nella Capitale anche la madre Alicia. Il trasferimento in Arabia è quindi una questione di famiglia, perché stravolgerebbe lo stile di vita della Joya, che preferirebbe rimanere in Europa, possibilmente in una squadra che giocherà la Champions League. È quello che aveva detto durante il ritiro a Daniele De Rossi, con cui ieri sono stati tutti sorrisi nel primo allenamento post Cagliari".