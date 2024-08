"Si sente scaricato dalla Roma che non vorrebbe lasciare. Ma certo la Joya, che sognava di giocare con Soulè, sa che non si può rimanere a dispetto dei santi ed è consapevole che l’offerta faraonica dell’Al Qadsiah può essere un buon modo per cadere in piedi. Intermediari hanno provato a sondare l’interesse dell’Inter, che in questo momento, anche a causa dei paletti imposti da Oaktree, non può contemplare profili simili per età e ingaggio".