Sky – Dybala e Lukaku all’Inter? Entrambi se parte qualcuno. Non basta Sanchez

Il canale satellitare torna sui due nomi che stanno movimentando il mercato nerazzurro

Non basterebbe la cessione di Sanchez per far arrivare insieme a Milano Dybala e Lukaku. Anche a Skysport, sottolineano che l'Inter sceglierà uno tra l'argentino e il belga per il suo attacco. Per l'attaccante del Chelsea si parla di una trattativa difficile, nella quale peserà molto la volontà del club londinese. Il club nerazzurro può prendere il giocatore solo in prestito: potrebbe essere una strategia giusta valorizzare un giocatore, mandandolo in prestito nella sua ex squadra, se resterà Tuchel sulla panchina dei Blues. Perché con il tecnico l'attaccante non ha trovato feeling e potrebbe non aver senso costringere il giocatore a rimanere in un ambiente nel quale non si è trovato al meglio.