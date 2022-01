Dybala infastidito dalla Juve, Marotta si muove: “Non è un mistero che…”

L'Inter osserva con grande attenzione la situazione di Paulo Dybala: ecco lo scenario, Marotta lavora sottotraccia

“Parole che sono giunte al destinatario senza alcuna interferenza, causando anche un po’ di fastidio. Perché sentirsi in discussione non fa mai piacere, specie quando di mezzo c’è un rinnovo a cifre che erano già state pattuite. E allora capita che in queste acque, profonde e torbide, uno squalo come Marotta si muova a proprio agio, nel tentativo di sfruttare tutta la propria abilità da predatore. Perché l’ad dell’Inter non ha mai fatto mistero del suo gradimento per l’argentino, neanche in passato, quando Paratici si lasciò scappare una battuta poco gradevole su Icardi, all’epoca in trattativa con i nerazzurri per il rinnovo: “Se lui dice che vedrà a giugno per Icardi, lo stesso posso dire io per Dybala”.