Dybala, offerta Inter resta la più alta: “Dopo due mesi sbagliato pensare…”

La pista Paulo Dybala, per l'Inter , resta calda. Nonostante le smentite di Marotta, come scrive il Corriere della Sera, infatti, i nerazzurri restano sulle tracce dell'argentino:

"Tutto finito e la Joya messa in soffitta? È sbagliato pensarlo con due mesi di tatticismi di mercato davanti, anche se l’argentino è malamente assistito (non certo da oggi) dall’amico di famiglia Jorge Antun: le offerte per lui non mancano (compresa quella del Napoli), ma per ora non alle cifre che potrebbe garantirgli l’Inter. Ci vuole tempo insomma. E quella nerazzurra resta una pista calda".