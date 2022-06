Daily Mail – Dybala, richiesta alta e il Tottenham si tira indietro

Il club inglese avrebbe sondato il terreno con gli agenti dell'argentino ma sarebbe troppo esosa la sua richiesta di stipendio

"L'argentino è un parametro zero e per questo si erano informati diversi club in Inghilterra, Arsenal e United, oltre agli Spurs e si pensava lui fosse entusiasta dell'approdo in Premier League. Ma nonostante il suo cartellino non abbia un costo, la società londinese si è tirata di fronte alle richieste di stipendio", si legge sul quotidiano inglese. Si parla anche dell'offerta dell'Inter di sei mln a stagione con bonus e di Lukaku, pronto a ridurre il suo compenso rispetto a quello percepito al Chelsea, come alternativa all'attaccante di Scaloni.