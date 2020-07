Mercato Inter – Dzeko, oggi l’agente a Trigoria. Sky: “Ecco cosa filtra dalla Roma”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale, oggi l’agente di Dzeko era a Trigoria. Per l’esperto di mercato, però, non si è discusso di eventuali trasferimenti perché c’è una novità dal fronte Roma. Secondo Di Marzio, infatti, dalla Roma filtra la sensazione che Dzeko non sia in vendita. Il profilo dell’ex City e Wolfsburg era stato accostato anche recentemente a Inter e Juventus, a caccia di un attaccante con le caratteristiche del bosniaco.