Mercato Inter, Fonseca: “Dzeko sta bene, non è scontento. Anzi è molto motivato”

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato così di Edin Dzeko, obiettivo di mercato dell’Inter: “Dzeko sta bene, non è scontento. E’ molto motivato, per me sentire i giocatori motivati è una cosa importante e per me lui lo è. Zaniolo? Per me questo è un non-caso. Ho sempre detto la verità e per me qui non c’è nessun problema. Questo tipo di problemi c’è in ogni squadra, l’importante è risolverli. Abbiamo parlato, va tutto bene, per me questo è un non-caso”.