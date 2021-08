Sky – Dzeko-Inter gratis: “Bonus alla Roma in caso di Champions”. Ecco la cifra definitiva

Edin Dzeko sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Alla fine, i nerazzurri la spuntano sul prezzo

Edin Dzeko sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Alla fine, l'hanno spuntata i nerazzurri, che non pagheranno alcun indennizzo (almeno inizialmente) alla Roma per il cartellino dell'attaccante bosniaco. Come ricorda gianlucadimarzio.com, infatti, Dzeko arriva a parametro zero a Milano. L'Inter, da parte sua, corrisponderà alla Roma un bonus solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.