Sky – Dzeko sempre più vicino all’Inter, la Roma vira su Abraham: accordo col Chelsea

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma ha individuato in Tammy Abraham il sostituto di Edin Dzeko, sempre più in direzione Inter. Il centravanti del Chelsea è il primo nome per i giallorossi che hanno anche un accordo con il club londinese sulla base di un prestito di 5 mln di euro con diritto di riscatto a 35/40. Resta però da trovare l'intesa con il giocatore, che è nel mirino anche dell'Arsenal.