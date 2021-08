Dzeko-Inter, il commento del CorSport: “Autentico capolavoro di Marotta e Ausilio”

L'Inter ha chiuso per Edin Dzeko e in giornata arriverà anche l'ufficialità del suo passaggio dalla Roma in nerazzurro

L'Inter ha chiuso per Edin Dzeko e in giornata arriverà anche l'ufficialità del suo passaggio dalla Roma in nerazzurro. "Lo scorso settembre, prima di virare sul Morata, la Juventus era stata a un passo dall'acquistare Dzeko dalla Roma per 17 milioni. Undici mesi più tardi l'Inter ha chiuso l'operazione legata al bosniaco pagandolo, in caso di qualificazione alla Champions 2022-23, con un bonus da 1,5 milioni. La promessa fatta dai Friedkin al bomber («Ok alla cessione in caso di offerta biennale di un club a te gradito») ha dato una bella mano, ma quello firmato da Marotta e Ausilio è stato un autentico capolavoro", commenta il Corriere dello Sport. Dzeko dovrebbe esordire sabato in amichevole contro la Dinamo Kiev a Monza e dovrebbe già partire titolare sabato prossimo contro il Genoa nella prima giornata del nuovo campionato.