Dzeko, futuro all’estero? GdS: “Sussulti dalla Spagna. L’Inter ha problemi di conti, la Juve…”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma sta lavorando in maniera decisa per il risolvere il caso Dzeko, in un senso o nell’altro. La dirigenza giallorossa, infatti, ha dato l’ok all’agente del giocatore di sottoporre eventuali offerte ma, dall’altro, sta avviando un’operazione diplomatica per trovare un’intesa almeno fino a giugno. “Ipotesi niente affatto peregrina perché allontanare il centravanti da Roma non è semplice, ed almeno per due ordini di ragioni: 1) Edin e la famiglia stanno benissimo e hanno un legame forte con la Capitale 2) L’attaccante si muoverebbe solo per club di prima fascia, quindi no al West Ham e al Wolverhampton, anche insisteranno ancora”, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

INTER E JUVENTUS – Non sarà facile trovare una squadra, in meno di una settimana, che possa soddisfare le richieste della Roma e di Dzeko, visto che il bosniaco guadagna 7,5 mln a stagione. “Dopo aver bussato alle porte di Manchester City, Tottenham, Psg, Real Madrid e Barcellona, si è visto che qualche sussulto c’è stato solo sul fronte spagnolo”, commenta la Rosea che poi spiega la situazione di Inter e Juve. “Il Covid, comunque, morde i bilanci a tutte le latitudini e non solo in Italia, dove Inter e Juve stimano il bosniaco. Ma la società nerazzurra ha problemi di conti, mentre quella bianconera può offrire solo scambi, a partire da Bernardeschi”.