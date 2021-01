Immobile: “Alla Lazio sono felice. Senza il Covid da scudetto? Eravamo formidabili ma poi…”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato così della passata stagione dei biancocelesti:

“La Lazio senza Covid avrebbe vinto lo scudetto? A volte nel calcio ci sono momenti in cui ti senti imbattibile, prima del Covid-19 eravamo formidabili, scendevamo in campo con la voglia di vincere tutte le partite. Dopo il Covid, a volte capita che ti distrai e abbiamo perso qualche punto di troppo. Potevamo lottare per lo scudetto”.

MANCINI – “Ci ha portato ad avere entusiasmo, ora ci divertiamo e si vede. Un allenatore ex giocatore conosce tutte le dinamiche e avvantaggia un po’, c’è un passaggio importante da calciatore ad allenatore, con Mancini c’è un rapporto importante anche se ci vediamo poco”.

LAZIO – “Sono felice di quello che ho vinto a livello personale e di squadra, quando sono arrivato io la Lazio navigava in una zona media e siamo riusciti tutti insieme a portarla in Champions. L’amore che mi dà la gente per strada non può mai superare una squadra più importante che lotta per vincere la Champions”.