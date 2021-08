Inter, Dzeko il favorito per il dopo Lukaku. Vlahovic, la situazione. Correa…

La partenza di Lukaku in direzione Chelsea, obbliga l'Inter a cercare un sostituto

La partenza di Lukaku in direzione Chelsea, obbliga l'Inter a cercare un sostituto. A dieci giorni dall'inizio del campionato, il tempo a disposizione della dirigenza nerazzurra è esiguo e quindi si dovrà fare in fretta. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera , dei 180 milioni incassati dalle cessioni del belga e di Hakimi, la dirigenza interista non avrà a disposizione un budget ampio. "La famiglia Zhang ha imposto la linea dell’austerity. L’ad Marotta e il ds Ausilio dovranno lavorare di fantasia per acquistare due punte con a disposizione tra i 30 e i 40 milioni".

"In un mondo ideale la prima scelta sarebbe stata il 21enne serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Il presidente Commisso però non vuole cederlo e, se dovesse cambiare idea, non lo venderebbe per meno di 60 milioni, una cifra fuori budget per i nerazzurri. La seconda opzione è il colombiano Duvan Zapata. L’Atalanta è disponibile alla cessione per non meno di 35-38 milioni, troppi per il club campione d’Italia, anche se come profilo piace. Il favorito però è il romanista Edin Dzeko. Il bosniaco è stato a lungo inseguito dall’Inter".