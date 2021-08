Dzeko nel mirino dell’Inter, la Roma si cautela: “Suggestione Icardi e idea Scamacca”

Edin Dzeko è uno dei nomi monitorati dall'Inter per il post Lukaku: la trattativa può entrare nel vivo tanto che la Roma pensa al sostituto

Edin Dzeko è uno dei nomi monitorati dall'Inter per il post Lukaku. E La Gazzetta dello Sport, oltre a ribadire l'interesse nerazzurro per il bosniaco, racconta anche quale sia l'idea della Roma in caso di addio di Dzeko. "La suggestione che scalda di più i cuori dei tifosi è l’eventuale prestito di Mauro Icardi, anche perché i suoi rapporti con Leo Messi sono pessimi e se davvero la Pulce dovesse sbarcare al Psg, per Icardi ci sarebbe solo una soluzione: fare i bagagli e cercare fortuna altrove. Un’altra idea potrebbe essere quella di riportare a casa Scamacca, cresciuto proprio a Trigoria", racconta La Gazzetta dello Sport.