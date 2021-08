CdS – Dzeko andrà all’Inter, ma quando? La Roma ha due ostacoli per l’erede

Il centravanti bosniaco aspetta il via libera per volare a Milano, ma prima i giallorossi devono chiudere per il sostituto

Alessandro Cosattini

Importanti aggiornamenti dall’edizione online del Corriere dello Sport su Edin Dzeko, l’Inter e la Roma. Questo pomeriggio il bosniaco era regolarmente a Trigoria per allenarsi, ancora non è arrivato il via libera per il suo approdo in nerazzurro.

Queste le novità odierne: “Dzeko verrà ceduto all'Inter, ma finché Tiago Pinto non troverà il suo sostituto non lo lascerà partire per Milano. Le prossime ore saranno decisive per riuscire a sbloccare le trattative. La Roma e il Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Tammy Abraham in giallorosso: prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro pagabili in 4/5 stagioni. Per vedere il ventitreenne inglese nella capitale restano però due ostacoli da superare.

Il primo è legato all'ingaggio. Tiago Pinto ha offerto a Abraham un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, l'inglese ne vorrebbe invece cinque netti. Un problema che potrebbe essere superato mettendosi d'accordo con qualche bonus facile. Il secondo ostacolo invece è quello legato alla concorrenza. L'Arsenal è sull'attaccante e ha avviato i contatti con il suo entourage. Abraham ha chiesto qualche ora di tempo per riflettere sulla proposta della Roma proprio perché oggi l'agente del giocatore incontrerà il club inglese, la sua prima scelta (al momento) per poter rimanere a Londra. Nelle prossime ore gli aggiornamenti decisivi che potrebbero sbloccare il valzer degli attaccanti”, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)