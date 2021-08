Romano: “Dzeko, valigie per l’Inter. Seconda punta, può esserci la sorpresa. Dumfries e Nandez…”

Le parole dell'esperto giornalista di calciomercato internazionale sulle operazioni in entrata della società nerazzurra

Fabrizio Romano , esperto di mercato internazionale, dice tutto sulle trattative in entrata dell’Inter. Da Edin Dzeko a Nahitan Nandez , passando per Dumfries e tutti i nomi per il secondo colpo in attacco. Queste le sue parole in diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, riportate da FcInter1908.it: “ L’Inter su Dzeko è molto avanti, aspetta il via libera della Roma per Abraham . Non è facile questo discorso per i giallorossi, ci lavorano la società e Mourinho. Dzeko finché non lo vedo con la maglia nuova non dirò mai più fatta. Aspettiamo l’incastro si verifichi, Dzeko ha la valigia pronta . Ufficiale sarà solo quando farà le visite e firmerà con l’Inter”.

“Seconda punta Inter? Un giorno c’è il nome di Correa, un giorno Duvan, un giorno Scamacca. Sensazioni e situazioni diverse, io aspetterei e il nome di Zapata va tenuto in lista. Su Vlahovic-Inter non c’è nulla, né incontri né chiamate dei nerazzurri. Io so che per 60 milioni oggi la Fiorentina direbbe no. Terrei d’occhio Duvan, Correa, Scamacca e non escludo sorprese. Su Belotti non ci sono novità, ma i nerazzurri per il Gallo non si sono mossi da quel che so. Nessuno si aspettava la cessione di Lukaku, nemmeno lui e la dirigenza. La situazione economica è difficile per tutti e soprattutto per l’Inter. L’operazione Duvan Zapata sembrava già fatta, ma finché l’Atalanta non ha il sostituto non cede i propri giocatori, è stato così anche per Romero. Correa-Inter? Non ci metterei la mano sul fuoco, magari va da un’altra parte poi”.