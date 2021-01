Dzeko-Roma, addio in vista? Pedullà: “Ecco la posizione di Inter e Juventus”

In casa Roma scoppia in maniera dirompente il caso Dzeko. Il bosniaco non è stato convocato per la sfida contro lo Spezia, ufficialmente per una contusione ma i rumors parlano di rottura con Fonseca. Ed in base all’esito della gara di domani, potrebbe dipendere il futuro dell’uno e dell’altro.

In caso di non vittoria dei giallorossi, si potrebbe arrivare all’esonero di Fonseca, con Allegri in pole. In caso di successo della Roma, invece, a partire potrebbe essere Dzeko.

“L’Inter non c’è e difficilmente ci sarà. La Juve vigila: è vero che Dzeko ha un ingaggio importante (doveva arrivare la scorsa estate) e che ha preso Morata. Però la Juve sta cercando un attaccante giovane (Scamacca) oppure un profilo più esperto, quindi – smentite di queste ore a parte – il club bianconero va tenuto in considerazione”, spiega Alfredo Pedullà che non esclude l’ipotesi estero, che però rimane per ora sullo sfondo.