“C’è un caso Dzeko. Dietro l’esclusione di oggi non solo una motivazione fisica. Papu Gomez? Sta andando avanti con il Siviglia“. Gianluca Di Marzio ha antipato su Skysport gli argomenti della serata e ha parlato in questi termini dei due attaccanti che sono stati associati per un motivo o l’altro, diverse volte all’Inter. Il calciatore della Roma è stato escluso dai convocati della gara contro lo Spezia ma pare non solo per questioni fisiche.

(Fonte: SS24)