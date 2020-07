Non solo Inter su Dzeko, ora ci prova anche la Juve. TS: “Partner ideale per CR7 e Dybala ma…”

Non c’è solo l’Inter su Edin Dzeko: il bosniaco potrebbe lasciare la Roma anche per l’esigenza del club giallorosso di fare cassa alla luce di una situazione economica non propriamente tranquilla. Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche la Juventus è sulle tracce di Dzeko, giudicato un profilo ideale per i bianconeri: “Il bosniaco della Roma è probabilmente il partner ideale sia di Ronaldo sia di Dybala: gran fisico ma anche tecnica sopraffina e propensione al dialogo, a 34 anni non avrebbe problemi a rinunciare al ruolo di inamovibile che ha nella Roma per tornare a lottare per obiettivi importanti”, spiega il quotidiano che però indica nell’età il punto a sfavore per Dzeko, dato che la Juventus punta a ringiovanire la rosa.