Mercato, ora Dzeko può partire davvero. Da Roma: “Negli ultimi giorni l’Inter è…”

Dopo una lunga estate passata ad inseguirlo, ora l’Inter torna alla carica per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco potrebbe quest’anno lasciare davvero la capitale e Antonio Conte lo accoglierebbe volentieri nel suo reparto offensivo. Lo spiega il Corriere di Roma: “La Roma continua a monitorare Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, in uscita dal Napoli, è considerato l’erede ideale di Dzeko, per il quale negli ultimi giorni è tornata alla carica l’Inter. Se Edin dovesse decidere di cambiare aria, la Roma vuole farsi trovare pronta”, si legge.