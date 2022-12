Dzeko, la proposta dell’Inter. Irrompe il Galatasaray: biennale per Edin e super stipendio

36 ani e non sentirli. Edin Dzeko continua a stupire tutti con la sua classe, l'eleganza che lo contraddistingue da sempre e soprattutto i gol: 9 tra campionato e Champions in questa prima parte di stagione. Il bosniaco ha un contratto in scadenza a giugno 2023, l'Inter sarebbe disposta a rinnovare, ma a cifre più contenute rispetto agli attuali 5 milioni. Come riportano in Turchia, il Galatasaray sarebbe pronto ad offrire all'attaccante un biennale da 5 milioni di euro a stagione.