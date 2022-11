Dzeko, l’Inter gli proporrà il rinnovo. “La strategia del club e il nodo ingaggio”

Oltre a Skriniar, in casa Inter a breve si discuterà anche del rinnovo di Edin Dzeko. Il bosniaco, autore di 9 reti finora, ha il contratto in scadenza. "La tenuta fisica e la testa hanno convinto i dirigenti a proporgli un ultimo giro di giostra in nerazzurro, il terzo, inizialmente non previsto. Dopo due anni, Edin il 30 giugno 2023 vedrà infatti scadere il suo biennale da 5 a stagione: secondo i piani, la storia sarebbe dovuta finire lì. Ma all’Inter tutto può cambiare velocemente: rinnovarlo è diventato strategico", commenta La Gazzetta dello Sport.