Roma, per il post Dzeko avanza un vecchio obiettivo dell’Inter: i bookmakers ci credono

La Roma e Dzeko, un matrimonio che sembra destinato a finire. Qualora Tiago Pinto non riuscisse a recuperare il rapporto tra Fonseca e il bosniaco, la società penserebbe a “ripararsi” con un nome importante, un giocatore di spessore come Dzeko. Non sarà facile, considerato il poco tempo a disposizione nel calciomercato, ma i betting analyst di Sisal Matchpoint provano a individuare il profilo giusto per la Roma. Il nome caldo è Olivier Giroud, seguito la scorsa estate anche da Inter e Lazio. L’approdo del centravanti francese, che non ha mai nascosto la voglia di lasciare il Chelsea per giocare con continuità, è, come riporta Agipronews, offerto a 2,50. Una quota che vale più di un indizio

(Agipro)