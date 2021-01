Dzeko-Sanchez, oggi nuovo incontro tra i ds. “Inter, ecco chi può essere risolutivo”

Un’idea che in poche ore si è trasformata in trattativa: Inter e Roma trattano davvero lo scambio tra Alexis Sanchez e Edin Dzeko. La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla situazione, nella quale sono presenti alcuni ostacoli da dover superare: “Le due parti sono al lavoro per limare la distanza e i contatti sono stati molteplici, non solo telefonici: ieri sera in un hotel di Milano in zona Stazione Centrale hanno parlato per un’oretta il d.s. nerazzurro Piero Ausilio e il g.m. giallorosso Tiago Pinto, che si rivedranno oggi dopo una notte di riflessione.

I due giocatori non possono essere inseriti in uno scambio di prestiti esattamente alla pari e, come prima opzione, per trovare la quadra, la Roma dovrebbe colmare la differenza. Al contrario, l’Inter dovrebbe ridurre il monte ingaggi con qualche altra cessione (Eriksen resterà comunque). Semmai, potrebbe essere risolutivo inserire nell’affare un altro nerazzurro: escluso il redivivo Vecino, occhio al profilo di Andrea Pinamonti. Guadagna 2 milioni netti e per Fonseca colmerebbe il buco del centravanti d’area“, si legge.