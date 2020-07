Dzeko è in vendita, nuovi contatti Inter-Roma. Marotta pensa a uno scambio: due nomi sul tavolo

Edin Dzeko torna sul mercato, l’Inter prepara il nuovo assalto. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, l’attaccante bosniaco – pallino di Antonio Conte da tempo – è tornato sulla lista dei cedibili della Roma.

Alla base della possibile separazione due motivazioni: la volontà non più così ferrea dell’ex City e la sua famiglia di restare nella Capitale e l’ingaggio di 7.5, troppo alto per le casse giallorosse. L’Inter vuole approfittarne e ha ristabilito un conttato con la Roma dopo le tensioni con Petrachi per l’affare sfumato Spinazzola-Politano.

Il club capitolino non vuole cedere Dzeko per non meno di 13-14 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe inserire nell’affare uno tra Vecino e Godin. La società nerazzurra riflette ma deve fare attenzione a Juventus e West Ham, che monitorano la situazione dell’attaccante bosniaco.