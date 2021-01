GdS – Inter, la tentazione Dzeko è sfumata velocemente anche per un motivo tecnico

Arrivano segnali incoraggianti in merito al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter: l’accordo è stato raggiunto e sarà ratificato più avanti nel tempo. Una scelta ben precisa e che ha anche ripercussioni sul mercato attuale, bloccato anche per via della cessione societaria con la trattativa in atto. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’affare Dzeko è saltato anche per una motivazione tecnica:

“La tentazione Dzeko è passata via velocemente dalla testa dei nerazzurri anche per proteggere il numero 10. Il bosniaco avrebbe certamente arricchito il tasso tecnico dell’attacco, ma avrebbe rischiato di fare ombra all’argentino, destinato invece alla luce dei riflettori“, il giudizio della Rosea che mette in evidenza come Lautaro non segni in campionato da 6 partite mentre Lukaku, sempre in Serie A, da 4: spetta dunque a Conte far ritrovare il gol ad entrambi.

Fonte: Gazzetta dello Sport