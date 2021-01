Sky – Dzeko-Inter? Ha pesato la ‘sollevazione popolare’ romanista: uscita la notizia…

A meno di colpi di scena a questo punto clamorosi, lo scambio Sanchez-Dzeko tra Inter e Roma non si completerà. Una trattativa che si è arenata per la differenza di ingaggi dei due giocatori, che avrebbe costretto il club nerazzurro a aumentare il monte ingaggi, andando contro il diktat di Suning per questo mercato di gennaio. Ma, secondo Sky Sport, non è il solo fatto ad aver pesato sullo stop alla trattativa.

Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, infatti, ad aver influito sull’affare è stata anche la reazione del popolo romanista, protagonista di una ‘sollevazione popolare’. Da quando, nella giornata di ieri, è uscita la notizia sul possibile scambio tra Inter e Roma, infatti, molti tifosi giallorossi si sono mostrati piuttosto perplessi, per usare un eufemismo, su questa possibilità.

Molti romanisti, infatti, non capivano i motivi del perché la Roma si fosse detta disposta a dare all’Inter, una diretta concorrente per la qualificazione in Champions League, il proprio capitano e autore di 114 gol con la maglia giallorossa addosso. Alla fine, sembra che tutto rimarrà com’è. A meno di clamorosi colpi di scena.

(Fonte: Sky Sport)