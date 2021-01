Gds – Inter, lo scambio tra Dzeko e Sanchez è saltato: ecco perché

Il grande scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez non si farà. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, secondo cui l’affare è sfumato definitivamente. Fin da ieri c’erano problemi economici alla base del mancato accordo tra le società. Dzeko ha un ingaggio lordo superiore a quello di Sanchez, che usufruisce del decreto crescita.

La Roma avrebbe dovuto colmare il gap tra i due stipendi o avrebbe dovuto prendere un altro giocatore dall’Inter per abbassare il monte stipendi nerazzurro. Evidentemente, la quadra non è stata trovata.

“Perché non è semplice colmare la differenza economica tra gli ingaggi al lordo dei due calciatori. E l’escamotage immaginato ieri sera di inserire un altro calciatore nell’affare – si è parlato di Pinamonti e Radu – non è di semplice applicazione per i costi correlati”, sottolinea la Rosea.