Inter, Dzeko colpo a zero? Lui è tentato, dietro l’affare c’è una promessa

Edin Dzeko e l'Inter sono sempre più vicini. L'attaccante bosniaco si appresta a diventare il primo rinforzo nerazzurro in attacco del post Lukaku. Come scrive calciomercato.com, infatti, il calciatore è tentato dal biennale offerto da Marotta e starebbe riflettendo sull'addio alla Roma:

"Venerdì sera il suo agente Lucci era a Milano per chiedere chiarimenti. In senso buono. Dzeko, infatti, gradirebbe un biennale da 5,5 milioni più bonus che possa allungargli la carriera in Italia. Inoltre avrebbe di nuovo l’occasione di giocare la Champions League e di sostituire comunque uno dei più forti attaccanti del mondo. Tutte considerazioni che stanno facendo riflettere il bosniaco fortemente tentato dal dire addio alla Roma. Deciderà lui, anche perché esiste da tempo una promessa con la Roma: una volta in scadenza l'ex City poteva scegliere la destinazione".