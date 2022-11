Dzeko verso rinnovo: “C’è una promessa. Ecco le probabili cifre del nuovo contratto”

"Più in avanti sarà approfondito il discorso con il bosniaco che però ha già ricevuto... la promessa di rinnovo da parte dell’ad Marotta. “Merita il rinnovo – ha detto il dirigente nerazzurro un paio di settimane fa - perché è un grande professionista, è attaccato alla maglia e ha il vizio del gol. Al momento opportuno avvieremo i contatti: il nostro desiderio è quello, anche se conta la volontà del giocatore". Lo stesso concetto era stato esposto all'agente del bomber, Alessandro Lucci, dal ds Ausilio. L’ex Roma non guadagnerà 5,5 milioni netti come in questa stagione, ma a quota 3 più bonus può arrivare il via libera per un anno in più".