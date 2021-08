GdS – Dzeko, si chiude a breve. Domani le visite e poi la firma con l’Inter

L'attaccante della Roma ha l'accordo per un biennale con l'Inter, domani potrebbe essere già a Milano

Partito Lukaku, l'Inter sta per mettere a segno il primo colpo in attacco: Edin Dzeko. Il club nerazzurro ha trovato già l'accordo per un biennale con il bosniaco che attualmente è in Croazia e domani potrebbe essere già a Milano.