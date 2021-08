Inter-Dzeko, oggi si chiude: “Per lui un biennale: ecco le cifre del contratto”

Se oggi ogni "dettaglio" andrà a posto, domani Edin potrebbe arrivare a Milano per le visite mediche e Lukaku avrà il via libera per volare a Londra

Marco Astori

Può essere oggi il giorno che definirà in tutto e per tutto l'ormai imminente approdo di Edin Dzeko all'Inter. Il centravanti bosniaco è infatti l'erede di Romelu Lukaku e vestirà la maglia nerazzurra dopo l'addio del belga. Spiega il Corriere dello Sport: "Sabato l'agente del bosniaco ha informato la Roma della volontà del suo assistito di lasciare la Capitale per accettare l'offerta biennale dell'Inter, mentre Edin è rimasto in panchina contro il Betis e poi ha parlato con Mourinho spiegandogli i motivi della sua decisione. Lo Special One ne ha preso atto. Oggi Lucci incontrerà Thiago Pinto per sistemare i dettagli dell'addio: il club giallorosso ha Dzeko a bilancio per 1,8 milioni e non vorrebbe fare una minusvalenza.

Si può pensare a un piccolo indennizzo, magari con un bonus in caso di Champions. Sembra un ostacolo non insormontabile anche perché la promessa fatta dai Friedkin al bosniaco di liberarlo in caso di offerta biennale prevarrà su tutto. Se oggi ogni "dettaglio" andrà a posto, domani Edin potrebbe arrivare a Milano per le visite mediche e Lukaku avrà il via libera per volare a Londra. Facile immaginare che all'Inter indosserà la maglia numero 9 che portava a Roma e che sarà liberata da Big Rom. Firmerà un contratto biennale da 5,5 milioni netti più bonus a stagione mentre in giallorosso aveva un accordo fino al 2022 a 7,5 milioni".