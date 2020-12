Acquisti solo con cessioni: “L’eccezione chiesta da Conte ha costi top. Ma l’Inter ha detto sì”

La situazione mondiale e la pandemia in corso impongono un regime di austerità che difficilmente sarà mitigato da grossi investimenti. Ma, secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, l’Inter potrebbe fare un’eccezione per accontentare Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro, infatti, vorrebbe allenare Rodrigo De Paul, che ha costi top (tra i 35 e i 40 milioni di euro). Da Viale della Liberazione sono d’accordo e avrebbero già fatto partire i contatti con l’Udinese:

“Molti si domandano: chi arriverà? Il Papu può essere un’opzione, per il resto si spenderà solo in caso di incassi. L’eccezione? De Paul. Lo vuole l’Inter, lo vuole Conte, il club parla – e molto – con l’Udinese. Attenzione…“.

(Fonte: TMW)