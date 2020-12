No Kanté, uno solo l’obiettivo di Conte: “Ha costi altissimi, da top. Ma spera che l’Inter…”

Il prossimo mercato di gennaio dell’Inter sarà essenzialmente votato alle cessioni, per ridurre gli elementi in rosa che non rientrano nel progetto tecnico di Antonio Conte e che potrebbero dare una mano ad abbattere, in tempo di pandemia, il monte ingaggi.

Qualora il club riuscisse nell’intento, non è affatto escluso che si possa pensare a qualche innesto funzionale all’idea di calcio di Conte, in modo da dare ancora più spinta all’obiettivo scudetto. Con N’Golo Kanté che resta un miraggio, il preferito dell’allenatore nerazzurro come rinforzo a centrocampo è De Paul:

“Conte (…) spera che Marotta e Ausilio riescano a piazzarli per poter inserire in organico un paio di rinforzi, diciamo un centrocampista e un attaccante, magari pure un esterno sinistro se Perisic farà le valigie. Conte non ha smesso di pensare a Emerson Palmieri, ma il Chelsea vuole venderlo e non accetta formule non definitive. In mezzo al campo il preferito è De Paul, ma costa troppo. Vecino andrà via in prestito, mentre si cerca una soluzione per Nainggolan“, si legge sul Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)